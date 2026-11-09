"Uomini e Donne", Giorgia Angeloni torna in studio dopo la morte del padre: "Grazie per avermi permesso di stargli vicino"

Un mazzo di fiori per il compleanno, un abbraccio e uno studio intero in piedi ad applaudirla. Così "Uomini e Donne" riaccoglie Giorgia Angeloni, che non era presente all'ultima registrazione per la morte del padre. Al suo ingresso i partecipanti le dedicano una standing ovation, mentre Maria De Filippi la stringe in un lungo abbraccio.