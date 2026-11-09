"Uomini e Donne", Giorgia Angeloni torna in studio dopo la morte del padre: "Grazie per avermi permesso di stargli vicino"

Un mazzo di fiori per il compleanno, un abbraccio e uno studio intero in piedi ad applaudirla. Così "Uomini e Donne" riaccoglie Giorgia Angeloni, che non era presente all'ultima registrazione per la morte del padre. Al suo ingresso i partecipanti le dedicano una standing ovation, mentre Maria De Filippi la stringe in un lungo abbraccio.
È proprio alla conduttrice che la tronista rivolge le sue prime parole. La ringrazia per averle permesso di restare accanto al genitore per tutta la durata della malattia, senza doversi preoccupare degli impegni con il programma. "Non so se mai un giorno potrò far qualcosa per ripagarti", le dice con gli occhi lucidi.
Poi annuncia la sua decisione: andrà avanti con il percorso nel dating show. Una scelta che, spiega, nasce proprio dal pensiero del padre: "Scelgo di continuare perché so che lui sarebbe felice nel vedermi felice, non vorrebbe sapermi chiusa in casa". Le sue parole vengono accolte da un altro lungo applauso del pubblico.
Il ritorno in studio coincide anche con il giorno del suo compleanno. Per l'occasione tutta la squadra di "Uomini e Donne" le fa trovare un bellissimo mazzo di fiori, un gesto semplice che rende un po' più leggero un momento tanto difficile.