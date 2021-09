"Uomini e Donne", Tina centralinista per Gemma: "Voglio deviare i corteggiatori"

Nelle scorse puntate aveva promesso che sarebbe andata personalmente a raccogliere i dati in merito alle chiamate dedicate a Gemma Galgani e a distanza di qualche giorno Tina Cipollari è stata di parola. Durante l'appuntamento televisivo di martedì 28 settembre, l'opinionista si è infatti messa in gioco in un ruolo del tutto inedito, con l'obiettivo di scoprire quanti corteggiatori siano realmente interessati alla dama torinese.

"Per un po' di tempo vi ruberò il mestiere - esordisce Tina rivolgendosi al personale, precisando però di voler intercettare le telefonate relative a Gemma - Ovviamente io parlerò solo con le persone che chiamano per la Mummia".

L'esperimento non sembra andare nel migliore dei modi, dato che in un primo momento Tina commenta in maniera negativa la scelta di Gemma di ricorrere alla chirurgia estetica, mentre successivamente rifiuta la richiesta di un 69enne interessato: "Non voglio scoraggiarla, ma lei cerca un uomo tra i 30 e i 42/43 anni". E alla fine dell'esperimento aggiunge: "Il mio obiettivo è deviarli. E penso che farò direttamente i provini".