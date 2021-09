"Uomini e Donne", Gemma contro Isabella: "Non ti permettere di dirmi cosa fare"

La puntata di "Uomini e Donne" in onda martedì 21 settembre su Canale 5 ha aggiunto un altro capitolo ai dissapori tra Gemma e Isabella, con la dama torinese particolarmente infastidita. "L'altro giorno non ho assolutamente gradito il tuo atteggiamento, dall'alto della tua imponenza - ha esordito la Galgani - Ti sei alzata su un piedistallo immaginario, come a volermi mettere timore. Non comportarti da persona importante perché sei uguale a tutte noi e non permetterti mai più di darmi consigli o suggerimenti, perché non li accetto. L'anno scorso ti ho sopportata, ma adesso dico quello che penso perché abbiamo la libertà di espressione e questa non me la togli. Non sei nessuno per dirmi questo".

Il suo intervento, però, è solo l'inizio di una discussione che coinvolge anche gli opinionisti, a partire da Gianni Sperti: "Critichi un atteggiamento, ma fai peggio. Da come ti poni, sembri tu quella che si sente superiore". Poco dopo, anche Tina Cipollari si schiera dalla parte di Isabella, ricordando tanti comportamenti simili, in passato, anche da parte della stessa dama torinese.