"Uomini e Donne", il cavaliere Filiberto contro Tina: "Impara a stare al mondo"

Attimi di grande tensione nello studio di "Uomini e Donne" tra Filiberto, uno dei pretendenti arrivati in studio per conoscere la dama Isabella, e Tina Cipollari. Nel corso della puntata in onda mercoledì 15 settembre su Canale 5, il cavaliere ha speso qualche minuto per presentarsi e ripercorrere le tappe più importanti della sua vita, trascorsa in parte in Italia e per alcuni anni all'estero, ma non ha apprezzato i commenti in sottofondo dell'opinionista.

"Impara a stare al mondo, hai sbagliato persona se pensi che io sia un cre**no. Stai al tuo posto", tuona l'uomo quando viene invitato ad essere più riassuntivo. Tra i due inizia uno scontro che non risparmia parole di fuoco e urla. "Sei un gran fallito, hai 80 anni e ancora stai qui a cercare una donna - reagisce l'opinionista prima di rivolgersi a Isabella - Mandalo a casa, non fa per te".