Gemma si fionda sul nuovo cavaliere Kerry, Tina la attacca: "Hai bisogno di un medico"

A "Uomini e Donne" è arrivato un nuovo cavaliere: si chiama Kerry, ha 60 anni, e ha conquistato subito le attenzioni di Gemma Galgani. "Sono stato sposato per tanti anni - ha spiegato l'uomo presentandosi alle dame del programma - e dalla mia ex moglie ho avuto le mie tre bellissime figlie. Ora vorrei ritrovare la complicit che avevo con lei".

Leggi Anche Dal chirurgo con Gemma: labbra e seno nuovi per la dama del trono over

Come detto, il nuovo arrivato non è passato inosservato agli occhi della storica dama del programma: Gemma ha quindi voluto concedersi un ballo scatenato con lui sulle note di un brano degli Earth Wind & Fire. "Chiamate un dottore - è stato il commento pungente di Tina Cipollari, alla fine del ballo - non vedete che sta male Gemma? Non ce la fa, ha il fiatone..."