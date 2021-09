Tina chiama il centralino di "Uomini e Donne": "Quanti corteggiatori vi contattano per Gemma?"

La puntata di "Uomini e Donne" in onda venerdì 24 settembre su Canale 5 si è aperta con l'ennesimo battibecco tra Tina e Gemma. La dama torinese si è fatta trovare già seduta al centro dello studio, così l'opinionista non ha perso tempo per punzecchiarla e dopo aver ironizzato sulla mancata passerella, ha evidenziato gli ultimi ritocchi estetici: "Questa pettinatura mette in risalto il tuo bel visino, tirato al massimo. Riesci a parlare ancora?".

Ma non è tutto, perché le provocazioni passano anche dallo scarso interesse provato nei confronti di Gemma nelle ultime settimane e proprio su questo aspetto Tina ha messo in scena una telefonata al centralino del programma: "Più o meno quanti vi contattano per Gemma? Evidentemente chiamano e si fermano lì perché qui non arriva nessuno".



Un'oretta più tardi Tina fa un secondo tentativo per avere dati più precisi: "I cavalieri che hanno chiamato per Gemma sono più di dieci".