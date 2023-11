"Uomini e Donne", la rivelazione di Marco su Barbara: "Mi fa pensare al se**o"

A "Uomini e Donne" Marco Viola lascia a bocca aperta lo studio con una rivelazione sul conto di Barbara De Santi. I due nella sfilata dedicata alla seduzione si erano cimentati insieme in una scena dedicata al celebre film "Ghost". Lui a torso nudo cingeva con le braccia quelle di Barbara mentre fingevano, toccandosi le mani, di realizzare una vaso in ceramica. Il momento pare aver scatenato qualcosa in Marco che, durante l'ultimo appuntamento del dating-show di Canale, dichiara: "In quell'occasione ho sentito una vampata"

Il cavaliere che, però, non ha mai chiesto il numero alla dama per uscire motiva così la sua scelta: "Non le ho mai chiesto di uscire perché qui nascono delle relazioni e io invece ho pensato solo al se**o", spiega Marco. Barbara non sembra infastidita dall'uscita del cavaliere, anzi conferma la stessa sensazione e lo provoca: "Si può anche cominciare da quello". La dama poi invita Marco a cena fuori, ma lui le chiede il tempo di pensarci. A quel punto Barbara non apprezza l'indecisione e dice: "Così non va bene, mi si spengono tutti gli entusiasmi".

La risposta di Marco scatena la polemica in studio. "Che mosci questi uomini", commenta Gianni Sperti. Anche Roberta Di Padua provoca Marco e gli chiede che fine avrebbe fatto la famosa "vampata". A quel punto Marco spiega che Barbara non è il suo "tipo" di donna e che spesso lui tenderebbe ad agire secondo dei rigidi schemi. A quel punto però il cavaliere esortato anche dal parterre maschile cede e si rivolge a Barbara: "Facciamo così: usciremo a cena".