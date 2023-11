"Uomini e Donne", Gemma seduce Silvio e Tina... le alza la gonna

A "Uomini e Donne" Gemma Galgani prova a sedurre il parterre maschile del trono over durante la sfilata organizzata nell'ultima puntata del dating-show di Canale 5. Con un abito rosso che lascia intravedere la schiena la dama torinese entra nello studio e invita a ballare Silvio. Il cavaliere segue con piacere la dama che prova a sedurlo, ma a rovinare il momento ci pensa Tina Cipollari che si avvicina alla coppia e alza la gonna a Gemma.

La dama non si scompone e continua a danzare. Sono tanti i voti alti che Gemma si aggiudica alla fine della passerella, fatta eccezione per Edoardo che ammette di non aver gradito la sfilata della dama più popolare del trono over perché preferisce la seduzione intellettuale a quella fisica. "Ma durante una sfilata come può sedurre mentalmente?", chiede Gianni Sperti che poi sottolinea l'eleganza e la sensualità di Gemma nonostante abbia indossato un abito senza spacchi e trasparenze.

Anche Silvio elogia la dama e ammette di aver apprezzato molto la rappresentazione di Gemma e l'interpretazione del tema della sfilata. Gemma non apprezza i commenti di Edoardo e in studio lo provoca: "Se c'è un uomo seducente quello è Silvio", conclude.