La dama torinese torna al centro dello studio per un confronto con un nuovo cavaliere ma le cose non vanno bene...

La dama torinese, dopo la burrascosa relazione avuta con Maurizio , accetta il corteggiamento di Riccardo. L'esterna con questo nuovo, "misterioso", cavaliere però non è andata nel migliore dei modi. Tra i due, infatti, c'è stata un’incomprensione che ha portato entrambi a decidere di voler terminare la conoscenza. Nonostante abbia chiarito di non essere interessato a Gemma e di aver parlato con lei solo in amicizia, il nuovo cavaliere ha attirato su di sè le attenzioni di Tina Cipollari.

L'opinionista cerca di saperne di più sul conto di Riccardo, intenzionata a scoprire chi sia effettivamente quest'uomo misterioso. "Gli ho chiesto che lavoro faccia e mi ha risposto dicendomi che dovrei chiedergli cosa non ha fatto", ha sottolineato Gemma Galgani. A quel punto iniziano le domande di Tina:"Ma si può sapere che lavoro fai?", chiede l'opinionista. L'uomo prova a dribblare le domande con un semplice: "Ora sono in pensione", ma Tina insiste: "Prima di andare in pensione però avrai fatto un lavoro". L'uomo alla fine decide di rispondere, pur senza dare ulteriori dettagli a questa frase: "Non si può dire il lavoro che ho fatto - ha detto -. Ho lavorato per Governi esteri".