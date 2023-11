"È successa una cosa, la dico così ne usciamo subito . Il tuo ex fidanzato ha chiesto di partecipare al programma . La richiesta risale al 24 ottobre e viene domani a fare il colloquio. Il problema è che Alessio ha delle perplessità su questa persona. Questo perché avete incontrato il tuo ex fidanzato e poi Alessio ti ha vista agitata. Al di là della coincidenza, la redazione ne parla perché Alessio in quella circostanza si è sentito a disagio", così la padrona di casa dopo aver chiamato al centro dello studio la coppia. L'annuncio di De Filippi scatena subito il nervosismo di Alessio e la polemica degli opinionisti che non credono sia un caso la richiesta dell'ex compagno di Claudia.

Nessun problema per Claudia

La dama, invece, sembra tranquilla. "Non vedo e sento questa persona da tempo, non capisco quale sia il problema. Io non c'entro niente", considera Claudia ma Alessio non ne sembra entusiasta anche perché crede che la dama sia ancora condizionata, in qualche modo, dall'ex fidanzato. "Quando l'abbiamo incontrato per caso a Lecce lei era agitata", spiega Alessio ma Claudia nega. Non è chiaro se l'ex fidanzato della dama entrerà a far parte del parterre del trono over, lo scopriremo nelle prossime puntate.