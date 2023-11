"Uomini e Donne", Elena e Maurizio: una coppia che non convince nessuno

Contro Maurizio

Maria De Filippi ha mandato in onda un filmato in cui una signora, richiamata in studio, si è lamentata con Gemma Galgani per il fatto che Maurizio fosse uscito con Elena e non con lei. "Lui mi ha detto che vuole uscire con 300 donne per poi scegliere sempre me“, spiega Elena. Maurizio, dunque, ammette di voler conoscere nuove donne prima di poter scegliere di lasciare la trasmissione con lei.