"Uomini e Donne", Luca Daffrè elimina Alessia Spagnulo: ecco perché

A "Uomini e Donne" la frequentazione tra Luca Daffrè e Alessia Spagnulo finisce prima ancora di iniziare. Nella puntata andata in onda venerdì 14 aprile, il tronista elimina la corteggiatrice. La decisione nasce a causa dell'atteggiamento di un amico in comune che non si sarebbe comportato in maniera corretta. "Questa cosa a me non piace, per questo non farei un percorso pulito", con queste parole Daffrè giustifica la sua scelta e chiede a Spagnulo di lasciare lo studio.

L'amico in comune Dietro la decisione di Luca Daffrè di eliminare Alessia Spagnulo ci sarebbe la presenza di un amico comune a entrambi. Questa persona, di cui non viene mai fatto il nome, lavora per Alessia e in passato avrebbe lavorato per Luca. A spingere il tronista a chiudere immediatamente la frequentazione con la giovane ci sarebbe l'atteggiamento invadente del ragazzo che avrebbe provato a "promuovere" la sua amica. "Lui mi contatta dopo la nostra esterna chiedendomi delle cose di lavoro - racconta in studio Daffrè - io ne parlo con la redazione per metterli al corrente. Mi ha fatto anche una domanda su di te a cui non rispondo e questa cosa mi ha fatto alzare un po' le antenne. Dopo, questa persona, scrive anche al ragazzo che gestisce le mie serate e gli dice di dirmi di provare a 'spingere la relazione'. Questa cosa qui non mi è piaciuta", considera Luca.

Secondo il tronista questa amicizia in comune potrebbe interferire con le regole e le dinamiche del programma. Per questo motivo, per evitare eventuali problemi, Daffrè decide di mettere fine alla conoscenza con la ragazza con la quale aveva anche già avuto un contatto sui social prima ancora di iniziare il percorso a "Uomini e Donne".

La replica di Alessia - Luca non accusa Alessia. Non crede che lei sia a conoscenza del "piano" del loro amico in comune, ma in ogni caso decide di allontanarla dal trono classico. "Ho detto tutto alla redazione e, magari tu non sai niente di questo, ma a me non piace perché non farei un percorso pulito", si giustifica il tronista. "Non penso debba rimetterci io per l'errore di altre persone", considera Alessia, ma Luca ormai ha già preso la sua decisione e lei lascia lo studio.