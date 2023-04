"Uomini e Donne", Armando chiede il soccorso di Alfonso Signorini

A "Uomini e Donne" Armando Incarnato chiede a Maria De Filippi di chiamare Alfonso Signorini. La strana richiesta nasce da una insinuazione di Aurora Tropea che aveva accusato il cavaliere di cercare visibilità e di aver provato a partecipare al reality di Canale 5 "Grande Fratello Vip". Durante la puntata andata in onda il 13 aprile Armando Incarnato minaccia ancora una volta di lasciare il programma, respinge le accuse di Aurora e chiede a Maria De Filippi di chiamare il noto conduttore per confermare la sua versione. La padrona di casa accetta, ma considera la richiesta del cavaliere fuori luogo e dichiara: "Trovo tutto esagerato".

Il confronto nella puntata del 13 aprile Dopo aver lasciato lo studio nel corso della puntata precedente, Armando Incarnato torna a essere il protagonista dell'ultimo appuntamento del dating-show di Canale 5. Il cavaliere campano si confronta con Gianni Sperti con il quale aveva discusso. Incarnato spiega di essere sfiduciato e di essere spesso descritto dagli opinionisti e dagli altri protagonisti del trono over in maniera sbagliata e mortificante per la sua persona. Per questo motivo sarebbe sempre più convinto a lasciare la trasmissione.

I consigli di Maria De Filippi La padrona di casa, ancora una volta, si mostra molto comprensiva nei confronti del cavaliere che spesso sfoga la sua rabbia sia nei confronti degli opinionisti che degli altri componenti del trono over. La conduttrice invita il cavaliere a fregarsene dei giudizi e delle chiacchiere altrui e di andare avanti per la sua strada. "Sapessi quante ne hanno dette di me - rivela Maria De Filippi - bisogna che tu ti faccia scivolare le cose addosso perché se sei in televisione è normale che le persone parlino".

La chiamata ad Alfonso Signorini Il cavaliere spiega a tutti le sue ragioni e, infine, si riconcilia anche con Gianni Sperti. Nonostante ciò non sembra tranquillo, dichiara di voler rimanere nel programma ma a una sola condizione. Incarnato chiede con insistenza a Maria De Filippi di chiamare Alfonso Signorini per avere la conferma che lui non avrebbe mai provato a partecipare al "Grande Fratello Vip".

Per la conduttrice la questione non ha particolare rilevanza. Non è importante, ai fini della trasmissione, l'eventuale interesse del cavaliere al reality di Canale 5. Ma Armando insiste provocando anche la reazione degli opinionisti che lo invitano a lasciar perdere e a non essere insistente con Maria De Filippi. La conduttrice si mostra disponibile a chiamare il collega, ma dichiara: "Trovo tutto esagerato", e ribadisce che non ci sarebbe nulla di male se il cavaliere avesse fatto il provino per "GF".