"Uomini e Donne", Armando Incarnato minaccia di lasciare la trasmissione: ecco perché

A "Uomini e Donne" Armando Incarnato è ancora una volta al centro delle polemiche. Questa volta, però, il cavaliere campano minaccia di abbandonare il talk dei sentimenti di Maria De Filippi. A mettere in difficoltà Incarnato sarebbero alcune insinuazioni da parte di Aurora Tropea, e non solo, che accusa il cavaliere di cercare costantemente visibilità dentro e fuori il programma. Questo renderebbe la sua partecipazione alla trasmissione di Canale 5 poco seria.

L'accusa di Aurora Tropea - Tra Aurora e Armando non c'è grande simpatia. Spesso la dama e il cavaliere del trono over si rendono protagonisti di polemiche e scontri. L'ultimo durante la puntata andata in onda l'11 aprile. Secondo Armando, Aurora sarebbe in cerca di visibilità e sfrutterebbe la trasmissione. Questa volta, però, è la dama ad accusare il cavaliere e rivela che Armando non solo avrebbe un manager che cura la sua immagine, ma che avrebbe anche partecipato al provino del "Grande Fratello Vip". A sostegno della tesi di Aurora interviene anche Riccardo Guarnieri che conferma: "Ho visto io una foto in cui è abbracciato con un manager", dichiara l'altro cavaliere.

La reazione di Armando Incarnato - Il cavaliere campano smentisce tutto e minaccia di abbandonare la trasmissione. "Dovete andare a chiedere se ho fatto il provino per il Grande Fratello, Temptation island e l'Isola. Fino a quel momento io me ne vado perché non ce la faccio più. Non mi serve né il Grande Fratello e né l'Isola dei Famosi", replica il cavaliere Armando che poi nega di avere un manager. Non tarda ad arrivare la reazione della padrona di casa Maria De Filippi: "Qualora tu avessi fatto il provino per uno di questi reality per noi non sarebbe grave, ma ti prometto che mi informo".