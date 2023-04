"Uomini e Donne", Roberta di Padua contro Nicole Santinelli: "Sei una fre**a moscia"

A "Uomini e Donne" una cosa è certa: tra Roberta Di Padua e Nicole Santinelli non scorre buon sangue. Nella puntata andata in onda il 6 aprile la dama del trono over e la tronista del trono classico sono tornate a punzecchiarsi. La discussione, però, questa volta è sfociata in offese e minacce. Dopo diverse provocazioni Roberta di Padua ha attaccato la tronista in malo modo: "Sei una fre**a moscia. Lo sai che significa a Roma?", ha dichiarato la dama provocando anche l'intervento di Maria De Filippi che l'ha ripresa.

Le ragioni dello scontro Da sempre rivali, Nicole e Roberta continuano a punzecchiarsi ogni volta che ne hanno occasione. Questa volta a scatenare la polemica è stato il commento della dama sui corteggiatori della tronista. Interpellata da Maria De Filippi, Roberta ha definito i cavalieri di Nicole "sottoni". "È molto strano che a questi ragazzi vada sempre bene tutto", ha considerato la dama. "Forse è gelosa perché non ha mai trovato un uomo che le ha fatto delle avance, ma è lei che fa le avance all'uomo", ha replicato la tronista. Da quel momento il battibecco tra le due è diventato sempre più acceso fino a quando Nicole ha avvertito Roberta: "Di solito non urlo perché sono educata, ma se vuoi ci vediamo fuori di qui così ti spiego meglio le cose". L'invito della tronista non è piaciuto alla dama over che ha replicato: "Se ci vediamo fuori te le spiego io le cose. Sei una fre**a moscia. Lo sai che significa a Roma?". A quel punto è intervenuta la padrona di casa che ha richiamato Roberta.