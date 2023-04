"Uomini e Donne", Lavinia Mauro divisa tra i due Alessio: ecco chi ha scelto

A "Uomini e Donne" Alessio Corvino è la scelta di Lavinia Mauro. La tronista dopo circa sette mesi arriva a una decisione e tra i due Alessio (Alessio Corvino e Alessio Campoli) sceglie il primo. "Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu", con queste parole Lavinia apre il suo cuore ad Alessio. E "il biondo" le dice: "Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?". E poi scatta il bacio.

La reazione di Alessio Campoli Prima di scegliere Alessio Corvino, Lavinia incontra Alessio Campoli per comunicargli che non è lui la sua scelta. "Sei arrivato perché ti ho richiesto io e non potevo fare scelta migliore - gli spiega -. Quando ti sono venuta a riprendere è stata la scelta migliore in assoluto. Io e te ci siamo capiti subito, tu sei stato il primo che è riuscito a farmi tornare il sorriso, farmi passare l'ansia, a farmi vivere con più leggerezza il percorso. Voglio dirti che sei una persona meravigliosa. Per me è difficile dirti che il mio cuore va da un'altra parte. Ti auguro il meglio. Ti ho scritto una cosa che potrai leggere quando vuoi". Con queste parole Lavinia, visibilmente emozionata, spiega ad Alessio "il bruno" perché non è lui la sua scelta.

La reazione di Alessio al rifiuto della tronista è diversa da come accade di solito in queste circostanze. Il corteggiatore si alza e abbraccia forte Lavinia che gli sussurra all'orecchio: "Scusami". La reazione di Campoli, per niente banale e scontata, stupisce la stessa Maria De Filippi che dichiara: "Sei molto carino". Spesso a "Uomini e Donne" accade che i corteggiatori non scelti non la prendano benissimo e lascino lo studio del dating-show in preda alla rabbia. Non è il caso di Alessio "il bruno" che accetta anche di ballare con Lavinia.

La scelta Dopo Alessio Campoli è la volta di Alessio "il biondo". A quel punto sono chiare a tutti le intenzioni della tronista. Il percorso di Alessio e Lavinia è stato molto altalenante, caratterizzato da discussioni e litigi. Lo dice la stessa Lavinia: "Il nostro percorso è stato altalenante - dice -, talmente tanto che alcune volte non ti capivo più. Non sei mai riuscito a trovare un piccolo compromesso in questo contesto. Nell'ultima esterna siamo stati bene e avrei voluto vedere quell'Alessio un po' prima. Abbiamo litigato tanto, ma tutte le volte avevo paura di perderti e non riuscivo a starti lontano. Sei stata quella persona che dopo tanti anni è riuscita a farmi provare emozioni tanto forti. Fin da quanto ero piccola ho sempre sognato la favola e oggi posso dirti che la mia favola sei tu".

Con queste parole Lavinia apre il suo cuore ad Alessio Corvino che prima di abbracciarla ci tiene a spiegarle le sue intenzioni. "Non è un mistero che il nostro percorso non sia stato lineare, fatto di tanti alti e anche tanti bassi. In 7 mesi ho provato emozioni forti, ho provato a trasmettertele a modo mio. Sono stati 7 mesi fatti di litigi e incomprensioni, tasselli mancati. Quando mi fu fatta una domanda, ho detto che da qui sarei uscito con una persona con cui mi sarei sentito fidanzato. Quindi, vuoi essere la mia fidanzata?", chiede Alessio Corvino prima di abbracciare e baciare la sua nuova fidanzata.