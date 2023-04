"Uomini e Donne", Tina perde la pazienza con il pubblico: "O me, o Gemma"

A "Uomini e Donne" va in scena l'ennesimo siparietto con protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani. L'opinionista del programma di Maria De Filippi, ha perso la pazienza nei confronti del pubblico: "Sentivo gli applausi dietro le quinte e pensavo fossero per Maria - ha esordito Cipollari -. Poi ho capito che erano indirizzati a Gemma. Ora non mi applaudite perché o siete con me o siete contro di me", è esplosa l'opinionista. In particolare, Tina se la prende con una signora tra il pubblico: "Mi ha fatto anche le corna", ha detto prima di abbandonare lo studio.

Quasi inaspettatamente Gemma Galgani, apparentemente dispiaciuta, ha chiesto alla conduttrice di poter raggiungere Tina nel backstage per convincerla a tornare in studio: "Siccome sei stata carina con me l’altra volta, provo a convincerti a rientrare in studio", è l'invito della dama torinese. Alla fine, Cipollari rientra in studio per dare il via alla puntata ma ha una richiesta ben precisa per il pubblico: "Torno, ma il pubblico deve restare in silenzio. Non tollero questi applausi finti".