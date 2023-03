"Uomini e Donne", Armando scarta l'ennesima dama e Tina si infuria: ecco perché

A "Uomini e Donne" Armando Incarnato ha conosciuto una nuova dama, Sara. I due sono usciti a cena, ma se per Sara la serata è stata piacevole, per il cavaliere non è andata allo stesso modo. Armando ha dichiarato di aver passato del tempo di qualità, ma che allo stesso tempo la dama non rispecchierebbe "i suoi canoni estetici". "Mi farebbe piacere averti nella mia vita, ma non come fidanzata", ha spiegato al centro dello studio il cavaliere che con questa frase si è attirato le critiche degli opinionisti, soprattutto quelle di Tina Cipollari che ha dichiarato: "La verità è che tu qui non cerchi niente perché sei sentimentalmente impegnato".

Il confronto tra Armando e Sara - La dama che è arrivata a "Uomini e Donne" per conoscere Armando ha dichiarato, dopo una cena insieme al cavaliere, di aver passato una serata bellissima. "Per me è andata benissimo, siamo andati a cena in un posto scelto da Armando. Mi ha parlato di lui e mi ha confermato tutto quello che mi aspettavo, lui mi piace", ha spiegato Sara mostrandosi interessata ad approfondire la conoscenza. Non è dello stesso parere Armando che in studio ha rivelato: "Mi farebbe piacere che tu facessi parte della mia vita, ma non come fidanzata perché purtroppo non ti avvicini ai miei canoni estetici". "Abbiamo già parlato di questo aspetto - ha aggiunto poi Sara - ma se non gli piaccio per quella che sono di certo non posso infiocchettarmi. Mi spiace solo per lui che se continuerà così, non sarà mai felice", ha concluso la dama prima di lasciare lo studio.

La reazione di Tina Cipollari - Le affermazioni di Armando nei confronti di Sara hanno scatenato le critiche degli opinionisti. Soprattutto quelle di Tina Cipollari che ha dichiarato: "La verità è che tu qui non cerchi niente perché sei sentimentalmente impegnato". L'opinionista ha insinuato che il cavaliere perderebbe tempo perché innamorato di una donna non presente nella trasmissione. "Sara sei una bellissima donna, molto bella e molto intelligente", ha aggiunto Gianni Sperti dando poi del superficiale ad Armando che ha respinto una dama solo per il suo aspetto fisico.