"Uomini e Donne", Gianni Sperti furioso contro Nicole Santinelli: "Hai ingannato la redazione"

A "Uomini e Donne" non c'è pace per Nicole Santinelli che nella puntata del 12 aprile è stata attaccata duramente anche dall'opinionista Gianni Sperti. Dopo aver discusso, anche questa volta, con Roberta Di Padua con la quale non c'è molta simpatia, la tronista è stata rimproverata da Gianni Sperti dopo essere stata "incastrata" dal filmato di una precedente registrazione. Tutta colpa di un biglietto che il corteggiatore Andrea ha consegnato di nascosto alla tronista durante un ballo. A fare la spia il cavaliere Riccardo Guarnieri che ha riferito tutto alla redazione che è intervenuta con una verifica dei filmati. Immediata la reazione di Gianni Sperti che ha accusato la tronista e il suo corteggiatore di aver ingannato la redazione: "È una scorrettezza contro il programma", ha dichiarato furioso Sperti.

Il bigliettino di Andrea - Dopo la segnalazione di Riccardo Guarnieri, Maria De Filippi ha mostrato in studio il filmato nel quale, durante un ballo, Andrea consegna a Nicole un messaggio scritto su un piccolo foglio di carta. Il corteggiatore, forse, pensava di non essere visto e la tronista lo ha preso senza poi riferire il fatto alla redazione così come prevedono le regole della trasmissione. Per Gianni Sperti l'atteggiamento dei due sarebbe molto grave: "Una scorrettezza per la trasmissione", ha dichiarato l'opinionista che ha rimproverato sia Andrea che Nicole. "Da te Nicole questa cosa non me l'aspettavo. Siete in uno studio televisivo, dovete rispettare le regole e chi lavora per voi. Se volete fare la puntata da soli, uscite pure da qui", ha commentato contrariato Sperti.

La replica della tronista - Sempre a modo e molto pacata, Nicole anche in questa occasione ha mantenuto la calma. La tronista ha spiegato che pensava non ci fosse nulla di male e che dopo la puntata precedente aveva altre preoccupazioni e ha dimenticato quel biglietto. Nicole ha poi mostrato il contenuto del messaggio dove Andrea le aveva scritto: "Ti voglio". La tronista pensava che il gesto fosse stato concordato con la redazione dal suo corteggiatore e ha chiesto scusa per la leggerezza con cui ha affrontato la vicenda. "Chiedo scusa, non pensavo fosse una cosa così grave, non gli ho dato importanza", ha spiegato Nicole per la quale non sono state previste conseguenze.

La reazione degli altri corteggiatori - Sia Cristian che Carlo hanno dichiarato di essere molto dispiaciuti per l'accaduto. Entrambi avrebbero voluto che Nicole comunicasse loro il messaggio di Andrea. I due corteggiatori, però, hanno reagito in modo diverso. Seppure entrambi arrabbiati, solo Cristian ha lasciato lo studio mentre Carlo ha perdonato quasi subito la tronista. Cristian già nervoso dopo aver visto l'esterna e il bacio di Nicole con Carlo, ha deciso di abbandonare il programma.