"Uomini e Donne", il ritorno di Armando Incarnato

A "Uomini e Donne" Armando Incarnato torna a far parte di nuovo del parterre maschile del trono over. Il cavaliere che aveva lasciato il programma durante la scorsa stagione è ritornato nel dating-show di Canale 5 ancora una volta per trovare l'amore. Incarnato, però, non sembra essere per niente cambiato e in studio, proprio come in passato, non perde occasione per scatenare polemiche e discussioni e attacca appena ne ha l'occasione Cristina Tenuta che in sua assenza ha iniziato a conoscere Marco.

Tra Cristina e Armando in passato c'è stata una frequentazione poi naufragata dopo un breve periodo. La dama non nega di essere ancora interessata ad Armando, ma in sua assenza e dopo essere stata respinta diverse volte dal cavaliere ha deciso di voltare pagina e di frequentare un nuovo cavaliere. Armando, ritornato in studio, racconta di essere stato contattato da Cristina qualche tempo prima e di aver ricevuto una proposta dalla dama. "La settimana scorsa mi hai chiamato e mi hai detto che eri disposta a uscire dal programma per me. Io con una che esce con un altro così, giusto per, non ci esco", rivela Incarnato. Cristina non nega di essere ancora presa da Armando, ma fa notare al cavaliere di non aver mai ricevuto una risposta alla sua proposta.

"Volevo vedere da casa il tuo comportamento, che ci fai tu davanti a lui oggi? Che ci esci a fare se non ha interesse per lui?", chiede il cavaliere alla dama. Sia Ida Platano che Maria De Filippi si schierano dalla parte di Cristina facendo notare ad Armando che lei è stata sincera e che quello che la respinge è proprio lui. "Se ti chiedessi di uscire stasera tu cosa faresti? Chiuderesti con Marco?", chiede con fare provocatorio Armando e la dama con serenità risponde che uscirebbe con lui e interromperebbe subito la conoscenza con Marco. Ma il cavaliere risponde con l'ennesimo due di picche: "Esci con lui", conclude Armando.