"Uomini e Donne", Virginia e Valentina vanno via e il tronista rischia di rimanere senza corteggiatrici

A "Uomini e Donne" non c'è serenità nel percorso del tronista Cristian Forti che rischia di perdere le sue corteggiatrici. Il tronista sta frequentando Valeria, Valentina e Virginia, tre ragazze molto diverse tra loro ma tutte molto interessanti per Cristian. Il tronista, infatti, le ha baciate tutte e questa scelta ha scatenato, in diverse puntate, una polemica con ciascuna di loro.

Nella puntata del trono classico in onda il 21 novembre, dopo un confronto in studio Valentina e Virginia scelgono di abbandonare la trasmissione perché messe da parte da Cristian intento a recuperare il rapporto con Valeria anche lei pronta a lasciare il programma dopo aver affrontato una discussione col tronista. Cristian prova a chiarire con la giovane, ma dopo poco decide di abbandonare improvvisamente lo studio per raggiungere le altre due corteggiatrici. Una scelta aspramente criticata anche da Valeria che minaccia, alla fine ancora una volta, di lasciare il programma.