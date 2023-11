Dopo aver ballato insieme durante la sfilata dedicata alla seduzione, Gemma e Silvio si incontrano nei camerini e si scambiano un bacio a stampo . Il gesto, totalmente inaspettato, e le parole di Silvio accendono, forse, la speranza in Gemma di ricominciare a frequentarlo. I due hanno vissuto, in passato, una breve frequentazione poi interrotta soprattutto per volere di Gemma che non condivideva l'atteggiamento e le richieste di Silvio.

"Io ho ancora il tuo numero, possiamo sentirci", dichiara il cavaliere prima di baciare la dama a stampo. Ciononostante Silvio non sembrerebbe interessato a una nuova frequentazione con Gemma. "È una delle persone che più stimo e rispetto, ma ricominciare con Gemma no", considera il cavaliere. La dama non prende male il rifiuto e dichiara: "Ho passato un periodo a livello sentimentale in cui ero come una pianta disidratata, il suo gesto mi ha colpita e mi ha fatto capire che, forse, c'è anche una parte romantica in lui. Però so che c'è abbastanza distacco tra di noi". Tina Cipollari non si spiega il bacio tra i due e coglie l'occasione per criticare l'atteggiamento della dama torinese. "Gemma non so più cosa pensare di te", commenta l'opinionista.