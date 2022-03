"Uomini e Donne", Gemma ripresa da Tina Cipollari: "Da parte di Franco non c'è alcun interesse"

L'appuntamento di "Uomini e Donne" in onda lunedì 14 marzo su Canale 5 si è aperto all'insegna dell'interesse di Gemma Galgani nei confronti di Franco Fioravanti, che però non ha ricambiato le avance.

I protagonisti del Trono Over hanno rivissuto al centro dello studio quanto accaduto durante le scorse puntate, a partire dal massaggio che la dama di Torino aveva proposto al cavaliere, con un successivo avvicinamento tra i due.

"Non sono sicura di non piacere, c'è una parte di me che magari potrebbe interessargli", commenta Gemma, messa subito a tacere dall'opinionista Tina Cipollari. "Non è solo una questione caratteriale, bensì di istinto - precisa Franco - Al di là dei canoni estetici che possono variare, ci sono delle persone che ti attraggono e altre meno".

La discussione prosegue, finché il cavaliere arriva a esprimersi addirittura in francese, dietro l'invito di Tina, per ammettere apertamente di non essere interessato a Gemma, la quale ancora una volta risponde: "Non è possibile".

Da qui lo sfogo finale della Cipollari: "Perché allunghi questo brodo quando sai che dall'altra parte non c'è alcun interesse? Un'altra donna si sarebbe alzata e sarebbe tornata a posto, invece tu resti ad annoiare la gente e a tirare fuori qualcosa che non c'è. Ti ha detto anche in francese che non gli piaci, altrimenti te l'avrebbe detto".