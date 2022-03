"Uomini e Donne", Pinuccia si scaglia contro Tina: "Sei insopportabile"

Non solo Gemma Galgani, anche Pinuccia è nel mirino dell'opinionista più temuta di "Uomini e Donne", Tina Cipollari. Nell'ultima puntata del trono over, infatti, dopo l'ennesimo battibecco è proprio Pinuccia a lamentarsi di Tina e a rivolgersi direttamente alla conduttrice del dating-show di Canale 5, Maria De Filippi. "Tina sei insopportabile. Noi 80enni non abbiamo più la pazienza di sentire questa donna", dichiara la dama non facendo mistero dell'antipatia che prova nei confronti dell'opinionista.

"Perché noi ce l'abbiamo la pazienza di sentire le tue cose? Chi se ne frega. Pensi che il pubblico non si annoi a sentire tutte le settimane la tua predica?", è la replica di Tina che anche in passato ha detto che non avrebbe fatto sconti a Pinuccia per la sua età. "Tu non mi conosci. Maria non ce la faccio più", aggiunge la dama. "Non ti voglio conoscere, mi è bastato quel poco per capire che soggetto sei", conclude l'opinionista.