"Non mi spoglio davanti a chi non conosco", Enza si scaglia contro Franco e interrompe la conoscenza

Non ha fatto un bella figura Franco quando Enza ha raccontato perché ha deciso di concludere la loro conoscenza. A "Uomini e Donne" la dama e il cavaliere del trono over si sono confrontati dopo l'ultima uscita. "L'ho sempre chiamato io. Poi le mie amiche mi hanno fatto notare che non siamo mai neanche usciti a cena, ma non è questo il problema", ha spiegato Enza prima di rivelare che Franco le avrebbe chiesto di spogliarsi per massaggiarle la schiena.

"Non mi spoglio nuda davanti a un uomo che non conosco al primo appuntamento, vado dall'estetista se voglio un massaggio", ha dichiarato Enza mentre Franco è diventato subito bersaglio di critiche da parte di tutto lo studio.

"Se una signora vuole farsi massaggiare, va in un centro. Ma come si può iniziare una conoscenza con un massaggio?", ha considerato l'opinionista Tina Cipollari che ha difeso Enza. Nessuno si è espresso a sostegno di Franco che è ritornato al suo posto perdendo anche la possibilità di conoscere una nuova dama. La donna si è presentata in studio per conoscerlo, ma ha subito cambiato idea dopo il racconto di Enza.