"Uomini e Donne", Ida e Alessandro: lui vuole di più ma lei mette un freno

Sembra sempre in bilico la frequentazione tra Ida e Alessandro. La dama e il cavaliere del torno over di "Uomini e Donne" si piacciono molto, ma sono settimane che al centro studio mettono costantemente in dubbio il futuro della loro relazione. Ida non si fida dei sentimenti di Alessandro, lui invece avanza richieste. "Insieme stiamo bene, ma ho bisogno anche del contatto fisico per capire quali sono i miei sentimenti", così Alessandro spiega cosa vorrebbe dalla dama.

Ma Ida pone un freno alle pretese di Alessandro e sembra quasi voler chiudere definitivamente la loro frequentazione. È servito l'intervento di Maria De Filippi per mettere pace tra i due. "Alessandro credo che Ida sia molto coinvolta in questo rapporto, anche più di quanto lo fosse con Diego", rivela la conduttrice del dating-show di Canale 5 che poi suggerisce al cavaliere di dimostrare di più i suoi sentimenti verso la dama.