A "Uomini e Donne" è scontro tra Biagio e Stefano

Non riesce a stare lontano dalle polemiche Biagio. Questa volta il cavaliere di "Uomini e Donne" stuzzica la dama di Stefano proprio al fine di discutere con lui. Il cavaliere partenopeo a sorpresa rivela che Cristiana gli avrebbe fatto più volte l'occhiolino. Questi fatti, però, sono stati smentiti categoricamente dalla dama, ma quando Stefano interviene nella discussione Biagio si scaglia contro di lui.

Un teatrino vero e proprio architettato da Biagio per inveire contro Stefano con il quale ci sarebbe una forte antipatia. Peccato, però, che questa uscita sia stata fortemente criticata dallo studio e dagli opinionisti e persino da Stella, la dama arrivata nel dating-show di Canale 5 per corteggiare il cavaliere partenopeo. "Avrebbe potuto affrontare la questione prima o dopo, non mentre ero lì al centro dello studio per parlare della nostra uscita", dichiara Stella che allontana così Biagio.