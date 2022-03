Gemma si mette in lingerie per "l'uomo dei sogni", ma Tina non approva: "È una disperata"

Gemma Galgani non mette freni all'immaginazione e trascorre una giornata sognando di avere al suo fianco l'uomo della sua vita. A "Uomini e Donne" la dama si mostra in bicicletta al parco, in abito da sera e poi in camera da letto in lingerie. Tutte queste cose Gemma vorrebbe farle con l'uomo che ama e che da anni si impegna a cercare nel dating show di Canale 5, ma Tina Cipollari non approva e attacca la dama: "È una disperata. Alla sua età fa ancora queste cose. Dovrebbe essersi rassegnata ormai".

"Queste immagini, invece, mi mostrano una donna piena di vita che ancora ci spera. In amore non si è mai ridicoli". Così Ida Platano interviene in difesa dell'amica Gemma, ma l'opinionista non è d'accordo neppure con lei. "Non dico che alla sua età non può cercare l'amore, ma la modalità in cui lo fa è sbagliata", replica Tina.

"L'amore non ha età", si giustifica Gemma dopo le critica. "Ho fatto questo video per farmi conoscere nella mia essenza. Avevo veramente bisogno di farlo per le persone che mi vedono, non sono come vogliono farmi passare", conclude la dama.