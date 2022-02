"Uomini e Donne", Alessandro e Ida sono in crisi: "Abbiamo dormito insieme, ma... "

La distanza resta un problema nel rapporto tra Alessandro e Ida. Lui di Salerno, lei di Brescia i due considerano l'evoluzione del loro rapporto, ma nessuno è disposto a lasciare la propria città per quella dell'altro. A "Uomini e Donne" la questione genera una prima crisi nella frequentazione dei due e un po' di sfiducia da parte della dama nei confronti del suo cavaliere. "Dopo la cena ieri, Alessandro si è fermato a dormire in albergo. Non è successo nulla, ma c'erano tutti i presupposti. Il desiderio c'era anche da parte mia, ma non quell'emozione che ti fa andare oltre", rivela Ida.

"Non sono andata oltre per paura, non c'era quel trasporto", continua la dama che poi accetta il numero di telefono di Ottavio. Questo scatena il nervosismo di Alessandro che decide di mettere in pausa la loro fequentazione. Il cavaliere si è attirato così le critiche del pubblico, e il distacco di Ida che forse si aspettava una reazione diversa.