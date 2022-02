Lo studio di "Uomini e Donne" contro Diego: "Non sei davvero interessato a Gloria"

Dopo le polemiche che hanno accompagnato il confronto tra Giovanni e Daniela, nello studio di "Uomini e Donne" la discussione si riaccende per il percorso di Diego Tavani. Archiviata la frequentazione con Ida Platano, il cavaliere è tornato nella trasmissione di Maria De Filippi per approfondire la conoscenza prima con Elena e successivamente con Gloria.

Proprio con quest'ultima in settimana non sono mancati diversi incontri, in cui però si sono alternati momenti di grande complicità a situazioni che richiedono una maggiore attenzione. La dama ha richiamato all'attenzione le difficoltà di Diego a essere presente anche a distanza, con telefonate o messaggi, ma si è anche soffermata sul mancato bacio tra i due durante l'ultima uscita.

Ad aumentare i sospetti sul vero interesse dell'uomo, emerge anche il biglietto di San Valentino spedito a Elena. "Si riferisce a tre settimane fa ed era il giorno in cui ci siamo rivisti in puntata", prova a giustificarsi Diego, incalzato soprattutto da Gianni Sperti che lo accusa di non essersi comportato "da uomo".

"Sono tutte scuse, perché se ti piace una persona la baci", commenta Ida trovando il sostegno di Armando Incarnato e Tina Cipollari, convinti nel poco interesse nei confronti di Gloria. "Poteva baciarmi anche lei e non l'ha fatto", insiste Diego, il quale però afferma di voler continuare la conoscenza con la dama.