"Uomini e Donne", Daniela non perdona Giovanni: "Mi ferisci molto"

"Uomini e Donne" vive un improvviso colpo di scena nel percorso del protagonista del Trono Over Giovanni Ledda, che dopo l'avviata frequentazione con Daniela, ha preferito fare un passo indietro e approfondire il rapporto con Sara. Una decisione che in studio ha provocato numerose polemiche, a partire dagli opinionisti e dalla stessa Daniela, delusa per essersi sentita "usata".

"Il mio comportamento è stato lineare - prova a spiegare il Cavaliere, chiamato al centro dello studio di Maria De Filippi - Io prima devo stare con una donna e poi, eventualmente, ne conosco un'altra". Immediata la risposta di Daniela, che conferma di aver provato delle sensazioni ed essersi impegnata nella conoscenza: "Qui non si tratta delle tempistiche. Quello che mi ferisce è la tua indifferenza verso una storia che per te non ha significato nulla. Vederti così vuoto mi ferisce molto".

Il dibattito tra i due prosegue, senza tralasciare i dettagli legati a quanto accaduto durante le loro uscite, per poi spostarsi sullo sfogo di Tina Cipollari, che accusa l'uomo di essere falso ed esibizionista.