"Uomini e Donne", Carmela contro Franco: "Non sono la riserva di nessuno"

Si era presentata a "Uomini e Donne" per conoscere Franco, ma lui l'aveva mandata a casa perché non interessato. Si tratta di Carmela, dama passeggera al trono over che però ha fatto ritorno nella puntata del 14 febbraio per lamentarsi del comportamento del cavaliere che l'avrebbe in qualche modo illusa. "Mi ha parcheggiata in panchina chiedendomi di aspettare l'evoluzione della sua conoscenza con un'altra donna", ha dichiarato Carmela rivelando che i due si sarebbero sentiti al telefono dopo essersi conosciuti nel programma. "Non sono la riserva di nessuno - ha aggiunto Carmela - se vuole conoscermi deve farlo qui".

Franco però ha smentito ogni parola della dama e ha confermato di non avere nessun interesse nei suoi confronti. Tra di loro ci sarebbe solo amicizia, per questo motivo Franco non avrebbe voluto proseguire la conoscenza nell'ambito del programma. "Non stiamo mica al Grande Fratello? - ha esclamato la dama - la nostra sarebbe quindi un'amicizia artistica? Mica siamo Alex e Soleil". L'affermazione di Carmela ha provocato parecchia ilarità in studio, ma tra la dama e il cavaliere pare non ci sia nessuna speranza di proseguire, dopo le sue accuse, neppure una semplice amicizia.

La simpatia di Carmela, però, non è passata inosservata al punto che la stessa padrona di casa Maria De Filippi le ha chiesto se fosse interessata a un altro cavaliere. Carmela ha scelto di ballare sia con Alessandro che con Biagio. Non è detto, però, che i due cavalieri siano disposti a uscire con la dama.