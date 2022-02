"Uomini e Donne", tra Luca e Soraya la conoscenza si fa... imbarazzante: ecco cosa è successo

Il percorso di Luca Salatino a "Uomini e Donne" è sempre un po' accidentato, prima da corteggiatore poi da tronista. In questa occasione, però, niente problemi d’incomprensione con qualche ragazza, ma un divertente siparietto, che lo ha profondamente imbarazzato.

Il tronista è tornato in studio sorridente e felice dopo un'esterna con Soraya, una nuova corteggiatrice che ha attirato subito le sue attenzioni grazie alla sua bellezza. “Mi attrai fisicamente, cosa devo fare? - aveva detto Luca durante l'uscita a due prima di aggiungere: "Ho un problema, non mi posso alzare”,

L'evidente difficoltà del tronista di fronte a Soraya ha divertito molto il parterre e Maria De Filippi, che ha subito chiesto: “In questo caso Luca non c'è bisogno di chiedere come sia andata, no?". "E’ stata un’esterna di conoscenza. - ha risposto prontamente il ragazzo, aggiungendo tra le risate generali - Immaginate la seconda, la terza e la quarta esterna...".

Luca non nasconde di essere fortemente attratto dalla 28enne e non riesce guardare Soraya senza imbarazzo per tutto il tempo. Sarà l'inizio di una storia d'amore?