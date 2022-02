"Uomini e Donne", Luca elimina Eleonora: "Senza fiducia non continuo"

La poca chiarezza di Eleonora emersa nel corso delle ultime puntate di "Uomini e Donne" ha segnato in maniera cruciale la conoscenza con Luca Salatino, fino a segnarne il prematuro e definitivo allontanamento.

Tra i due era inizialmente nata un'intesa che faceva ben sperare i protagonisti del Trono Classico, che però hanno presto dovuto fare i conti con alcune segnalazioni in merito alla vita privata della giovane corteggiatrice. Se il tronista aveva cercato di superare i primi sospetti mettendo da parte il passato, il nuovo "testimone" - intervenuto al telefono direttamente con Luca e l'opinionista Gianni Sperti - ha avuto delle conseguenze irreparabili.

Stando alla vicina di casa dell'ex compagno di Eleonora, sul citofono dell'abitazione ci sarebbe ancora il nome di entrambi, alimentando i sospetti di tutto lo studio. "Mi sembra tutto strano, una ragazza può essere bella quanto ti pare ma se non c'è la fiducia io non riesco ad andare avanti", commenta Luca, deluso per le tante incongruenze.

"Il telefono mi insospettisce molto, perché del passato non mi interessa. Il problema è quando vedo che c'è poca roba del presente, in questo modo i miei dubbi aumentano". Come ulteriore prova, in studio arriva anche l'immagine del discusso citofono, che aggiunta alle altre omissioni costringe Luca a chiudere definitivamente le porte a Eleonora.