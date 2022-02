Armando Incarnato si insinua tra Matteo e Denise: l'audio fatto ascoltare da Maria De Filippi manda in crisi il tronista

A "Uomini e Donne" prosegue tra alti e bassi la conoscenza tra il tronista Matteo Ranieri e le sue corteggiatrici, Denise e Federica. Nell'ultima esterna mandata in onda nella puntata di venerdì 11 febbraio, i due si sono baciati, ma l'armonia è durata poco. Infatti, Federica non ha gradito le immagini e lo ha attaccato: "Non mi ha dato fastidio il bacio, ma il tuo atteggiamento perchè per la quinta volta mi hai lasciata qui". Il ragazzo, invece, si difende: "L'ho baciata perchè lo volevo. In realtà volevo baciarla dall’altra volta, ma avevamo litigato. Poi abbiamo fatto pace e ieri ho deciso di baciarla", spiega il tronista.

Tuttavia, l'armonia tra Matteo e Denise dura poco. Maria De Filippi, infatti manda in onda l’audio di una nuova conversazione tra Denise e Armando Incarnato, che già in altre occasioni ha provato ad avvicinarsi alla ragazza. "Stavo andando a togliere il microfono e stavo aspettando in fila, a quel punto Armando ha cominciato a parlarmi”, ha provato a chiarire Denise. Tuttavia, Ranieri si è mostrato molto infastidito provocando in entrambe le ragazza una reazione: abbandonare lo studio.