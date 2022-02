"Uomini e Donne", Pinuccia e i problemi con il Green pass: "Mi hanno cacciata dal treno"

Non aveva ancora fatto la terza dose del vaccino anti-Covid e per questo è stata multata e "scaricata dal treno". A raccontarlo in lacrime è Pinuccia una delle dame del trono over di "Uomini e Donne". La donna era salita sul treno a Milano per recarsi negli studi del dating show di Maria De Filippi a Roma, ma qualcosa è andato storto. Pinuccia non ricordava che il suo Green pass fosse scaduto e a farglielo notare è stato proprio il controllore sul treno che l'ha poi fatta scendere alla stazione di Reggio-Emilia impedendole di proseguire il suo viaggio verso la Capitale. "Scaricata e multata: 400 euro - ha urlato in lacrime la dama - non si può fare una cosa del genere a una donna della mia età", ha dichiarato contrariata l'ultraottantenne.

"Pinuccia adesso ti sei sfogata e per la questione economica vediamo come risolvere - Maria De Filippi ha provato così a tranquillizzare la dama - però devi capire che è giusto che sia andata così, non avrebbero dovuto farti partire. Non rimanerci male".

Accantonata la disavventura la dama ha assicurato di aver fatto la terza dose e di essere stata assistita in tutte le sue difficoltà dalla redazione del programma che ha poi ringraziato: "Siete delle persone meravigliose".