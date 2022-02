Gemma Galgani e lo sfogo sulla maternità mancata: "Forse il mio amore è rimasto inespresso"

È molto commossa Gemma Galgani mentre parla di sè e del dramma di non essere mai diventata mamma. A "Uomini e Donne" la dama del trono over si lascia andare a una confessione e, citando una recente intervista, affronta proprio il tema della maternità e di quello che ha provocato nella sua vita questa mancanza. "Questa intervista - racconta Gemma - mi ha aperto una voragine, una porta che ho tenuto sigillata. Ho pensato che tutto questo amore che ho, e che spesso sembra spaventare gli uomini, forse nel tempo è rimasto inespresso".

Leggi Anche Uomini e Donne, brutta caduta per Camilla e Luca corre in aiuto

"Ti capiterà la persona che capirà il tuo amore senza spaventarsi. Io te lo auguro", con queste parole Nadia Marsala consola Gemma. Le due qualche momento prima hanno avuto una dicussione sempre per Massimiliano. Nadia, in questo modo però, prova a stabilire un momento di tregua e, soprattutto, di solidarietà con la dama torinese.

"Anche a me è capitato di pensare che in passato avrei dovuto fare questo o quello, ma è sbagliato pensarlo perché se uno avesse voluto allora lo avrebbe fatto". Così Gianni Sperti iterviene nella discussione e si rivolge direttamente a Gemme: "Sei non hai avuto un figlio è perché forse non si è creato il momento giusto. Non devi rimpiagere ciò che non hai fatto". "Non l'ho fatto perché quando è arrivata la persona giusta ormai era troppo tardi", risponde Gemma in lacrime che poi conclude: "Questo amore che ho è tanto e sembra sempre che io debba mortificarlo. Vorrei essere compresa anche per questo".