Uomini e Donne, brutta caduta per Camilla e Luca corre in aiuto

L'ingresso che nessuno si aspetta. Il momento più temuto dalle donne è la discesa delle scale, dopo aver percorso la passerella di "Uomini e Donne". Superato quell'ostacolo si può tirare un sospiro di sollievo. Non è andata così a Camilla, che è rovinata a terradopo l'ultimo gradino.

La corteggiatrice di Luca Salatino stava entrando in studio per vedere col tronista il video della loro esterna, ma è stata tradita dall'ultimo gradino. Da come tutti i componenti del parterre maschile si sono portati le mani davanti alla bocca sembra evidente che sia stata una caduta davvero rovinosa.

Luca Salatino è subito in soccorso della ragazza e l'ha aiutata a rialzarsi. Camilla si è persa d'animo e con una certa prontezza di spirito ha rassicurato tutti dicendo: "Un'entrata col botto".