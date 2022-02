Maria De Filippi perde la pazienza a "Uomini e Donne": "Giovanni come fai a non capire?"

Maria De Filippi perde la pazienza a "Uomini e Donne" nell'appuntamento con il dating show di Canale 5 andato in onda lunedì 21 febbraio. La conduttrice è intervenuta per riprendere Giovanni Ledda: il cavaliere, infatti, si stava scagliando contro Daniela che, a suo dire, lo accusava di averle messo le mani addosso: "Sei una falsa. Io non ti ho mai messo le mani addosso", ha attaccato il cavaliere. I toni del diverbio si sono accesi e De Filippi è stata costretta a intervenire per placare la furia dell'uomo: "Giovanni, quando Daniela ha raccontato della serata in macchina in quella strada, non ho mai percepito nelle parole che lei ha detto qualcosa di grave. Mai. Hai frainteso", ha provato a spiegare la conduttrice, che però non sembra aver convinto l'uomo.

"L'ha detto tre volte, queste cose non si fraintendono", ha concluso Giovanni. "Lei ti ha chiesto di stare insieme - ha replicato la presentatrice -. Lei nella stessa circostanza in cui ti parla della stradina, ti dice di volere una storia con te. Tu ti senti ferito nell'orgoglio maschile ma lei voleva dire un'altra cosa. Daniela vuol dire che non avete affinità intellettiva e che superata la passione fisica, dopo tre giorni finisce tutto. Solo tu non lo capisci".