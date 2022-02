Gemma pensa a Massimiliano, ma Maria De Filippi la riprende: "L'hai visto per 20 minuti"

È corteggiatissimo Massimiliano. Per San Valentino ha ricevuto tre biglietti da tre dame diverse del trono over di "Uomini e Donne". Tra i messaggi c'è anche quello di Gemma Galgani che non si è rassegnata al fatto che il cavaliere l'abbia rifiutata preferendo la dama Nadia. "Penso molto a Massimiliano, ne parlo spesso anche con la redazione", ha risposto cosi Gemma a Maria De Filippi che le ha chiesto se nei suoi pensieri ci fosse ancora il cavaliere. "È una persona che mi ha colpito per il suo modo di essere", si è giustificata la dama torinese che però è stata subito ripresa dalla padrona di casa: "Ma per quanto tempo l'hai visto, per 20 minuti?".



"Non c'èntra il tempo in cui l'ho visto, ma quello che mi ha trasmesso in quel momento", ha insistito Gemma che sembra non voler proprio rinunciare al cavaliere anche se lui è stato sempre chiaro nei suoi confronti. "È una persona che mi piace per quello che è, poi sono felice per lui e Nadia", ha concluso.