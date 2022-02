"Uomini e Donne", Gianni attacca Sara: "Sei superficiale"

"Una donna superficiale si ferma solo a quello". Gianni Sperti perde la pazienza e si scaglia contro Sara, la dama del trono over di "Uomini e Donne". Nella puntata andata in onda il 24 febbraio, per Sara e Daniela arrivano due cavalieri pronti a corteggiarle. Ma Sara rifiuta il suo perchè non lo trova interessante esteticamente. Questo rifiuto, però, fa infuriare l'opinionista del dating-show di Maria De Filippi che attacca la dama: "Mi meraviglio perchè alla vostra età dovreste trovare un uomo che vi stia accanto per sempre, non di certo per i suoi muscoli, ma per la testa e il cuore".

Sara prova a giustificarsi: "Avrei potuto vederlo e poi dire la settimana prossima che non mi interessa, l'ho fatto subito". Alla fine, però, la dama influenzata dalla polemica fa un passo indietro e decide di non mandare via il cavaliere e di concedergli una serata insieme.