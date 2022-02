Sossio Aruta e Ursula Bennardo insieme dopo la crisi: "Abbiamo rimandato il matrimonio"

Sono ancora innamorati Ursula Bennardo e Sossio Aruta. Lo raccontano a "Uomini e Donne" dopo aver affrontato un periodo di crisi nel mese di settembre. Proprio per questo motivo spiega Ursula: "Ho deciso di rimandare il matrimonio che inizialmente era fissato per giugno 2022". "Se un litigio come quello di settembre ci ha portati ad allontanarci - spiega Ursula - per me non ci sono i presupposti per il matrimonio, quindi ho deciso che lo rinviamo a quando le cose andranno meglio".

Dopo un breve allontanamento, la coppia è tornata a vivere insieme. Dal loro amore è nata la piccola Bianca, nata circa due anni fa. "È una monella - fa sapere Ursula, mentre Sossio aggiunge - ama ballare come la madre. È uno spettacolo".

Adesso Sossio, che nel 2020 ha partecipato anche "GF Vip", fa il benzinaio. "Chi mi incontra si meraviglia - spiega Sossio - il mio è un lavoro umile, non dovrei farlo solo perché ho fatto tv?". Ma ultimamente l'ex gieffino ha anche sperimentato il mestiere di attore. "Ho recitato in un film insieme a Giorgio Manetti (l'ex compagno di Gemma Galgani). Mi sono divertito molto e il film è al cinema, ma solo in due città diverse: Firenze e Casoria, in provincia di Napoli", conclude.