"Mi sono innamorato di te", Massimiliano si dichiara e lascia "Uomini e Donne" insieme a Nadia

Sono bastate poche uscite per farli innamorare. Ma a dichiararsi a "Uomini e Donne" è Massimiliano Bartolini che, al centro dello studio, si rivolge a Nadia Marsala e rivela: "Sono veramente innamorato di te, usciamo insieme?". La dama piacevolmente colpita dalle parole d'amore accetta la proposta senza indugi. "Non ero mai stato così, in uno stato di felicità - fa sapere il cavaliere - non voglio perdere altro tempo".

Prima di abbandonare il dating-show di Canale 5, Nadia e Massimiliano si concedono un ultimo ballo nello studio del trono over. "Dio come ti amo", è la celebre canzone di Modugno scelta da Massimiliano per ballare con la sua dama e chiudere con romanticismo questa bellissima esperienza a "Uomini e Donne" che gli ha permesso di conoscere un grande amore.