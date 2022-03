Pinuccia delusa da Alessandro: "Mai versate tante lacrime, mi hai presa in giro"

A sorpresa finisce una delle storie più seguite del trono over di "Uomini e Donne". Stiamo parlando della relazione tra Alessandro e Pinuccia che si sono detti addio proprio nell'ultima puntata del programma di Maria De Filippi. La rottura è dovuta alla scelta del cavaliere di uscire insieme alla signora Vincenza e di voler continuare la sua conoscenza.

Dopo il racconto di Alessandro, Pinuccia entra in studio come una furia: "Mi hai presa in giro - ha sbottato la dama che ha deciso di chiudere ogni tipo di rapporto con l'uomo -, non ho mai versato tante lacrime in vita mia, anche in altre situazioni".