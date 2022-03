"Uomini e Donne", Gemma senza freni: massaggia la schiena a Franco

Non perde l'occasione Gemma Galgani, quando Maria De Filippi le chiede se farebbe un massaggio a Franco. La dama coglie la provocazione al volo e si propone per farlo subito in studio davanti a tutto il parterre di "Uomini e Donne". I due ballano insieme e Tina incuriosita chiede spiegazioni. "A me lui è piaciuto subito, avevo anche chiesto il suo numero", ammette la dama torinese, ma Franco ribadisce il suo pensiero: "Gemma non è il mio tipo, ma è molto simpatica".

Maria De Filippi, allora, fa entrare un lettino in studio e Franco si gode il massaggio di Gemma. "Ti piace? - chiede la dama - sarebbe meglio farlo senza maglione, perché così le mani non scivolano". Chissà se dopo il massaggio, Franco si sentirà sedotto da Gemma e accetterà di uscire insieme.