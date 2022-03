Matteo incontra di nuovo Federica, ma lei lascia il programma: poi però...

Si sono incontrati dopo due settimane Matteo e Federica. A "Uomini e Donne" la corteggiatrice napoletana è ritornata dopo una breve assenza che però è bastata al giovane tronista per avvicinarsi a una nuova corteggiatrice. "In due settimane ho chiesto alla redazione di mandarti un solo messaggio, ma solo per accertarmi che tu stessi bene. Non perché mi sei mancata", ha esordito così Matteo dopo aver visto Federica. I due prima dell'assenza della corteggiatrice avevano fatto un'esterna nella quale, però, non erano riusciti ad avvicinarsi dopo un lungo periodo di incomprensioni.

Nel periodo in cui Federica è stata poco bene, Matteo ha conosciuto una nuova corteggiatrice e tra i due sembra essere scattato qualcosa di davvero importante. Nonostante ciò il tronista si è detto disponibile a continuare la frequentazione con Federica che, invece, ha preferito andare via. "Credo che a questo punto sia inutile la mia presenza qui, ti capisco e per questo vado via", ha dichiarato Federica prima di lasciare lo studio con le lacrime agli occhi. Matteo, interpellato da Maria De Filippi, ha detto di essere molto dispiaciuto per lei ma anche convinto della sua decisione.

Archiviata la loro storia, il programma è proseguito con le vicende degli altri tronisti, dame e cavalieri ma qualcosa ha spinto Matteo ha ritornare sulla questione. Il ragazzo non è stato chiarissimo, ma dopo alcune considerazioni è corso da Federica al fine di avere un'altra possibilità di parlarle. Se la corteggiatrice ritornerà nel programma a frequentare Matteo non è dato saperlo, almeno in questa puntata.