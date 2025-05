"Uomini e Donne", Gemma Galgani riceve un altro due di picche

Il due di picche Dopo l'incidente "hot" della scorsa puntata e il rapporto sempre più in crisi con Arcangelo, arriva un'altra stoccata per Gemma Galgani. Il tentativo di approfondire la conoscenza con il 52enne Marco, infatti, va subito in fumo. "Eravamo tutti alla macchinetta del caffè e io ho parlato con Marco che è qui dal primo giorno. È simpatico, è di Roma, è giovane ed è molto carino", confessa la dama. "Gemma, con tutto il rispetto, ma è un po' giovane", interviene la conduttrice Maria De Filippi. "Eravamo lì vicini un po'. Ha 52 anni, è di Roma e abita all'EUR. Insomma, mi sono un po' interessata alla sua vita, del resto il caffè è conviviale e poi è un bel ragazzo", racconta Gemma. "Tutto ok, cioè non è che sei interessata a Marco", chiede la conduttrice. "Non va tutto bene, sto reagendo. Non sono interessata, però fortunata chi uscirà con lui: è simpatico, è di Roma ed è un bel ragazzo", spiega la dama.