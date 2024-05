"Uomini e Donne", Daniele non sa decidersi e Marika non la prende bene

Lo sconforto di Marika

"Mi è rimasto poco tempo. Voglio vivere tutto al mille per mille. Sono confuso. Le cose si mettono male per me! Voglio essere convinto della scelta che farò", continua il tronista quando Gaia vede il bacio con Marika. Anche quest'ultima, però, ha una reazione diversa e tornata al suo posto scoppia in lacrime. "Piango perché mi sono sentita di troppo - spiega la giovane che aggiunge - spesso vorrei che lui commentasse le nostre esterne e invece si finisce sempre a parlare dell'altra persona".