"Uomini e Donne", Maria De Filippi sbotta contro Aurora: "Mi stai facendo perdere la pazienza" 

Far perdere la pazienza a Maria De Filippi sembrerebbe impossibile, ma a "Uomini e Donne" Aurora Tropea ci è quasi riuscita. Nella puntata in onda il 13 maggio la padrona di casa prova a fare ragionare la dama che spesso discute con le altre dame del trono over, ma all'ennesima risposta fuori luogo della dama Maria De Filippi sbotta. "Io sono una persona che ha tanta pazienza ma me la stai facendo perdere", dichiara la conduttrice. "Non mi interessa", replica la dama.

La discussione con Cristina - Nell'ultima puntata del torno over gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti chiedono alla conduttrice di raccontare del litigio avvenuto dietro le quinte tra Aurora e l'altra dama Cristina Tenuta. Aurora avrebbe dato della poco di buono a Cristina e avrebbe provato ad alzarle la gonna. "Aurora tu sei una vergogna, tu sei una donna perfida, cattiva e che ce l’hai con le altre donne", commenta Tina Cipollari. "Se tutto questo è vero, credo che Aurora debba dare delle scuse a Cristina", interviene allora la padrona di casa ma la dama nega quanto accaduto e si rifiuta di scusarsi.

La registrazione dietro le quinte - Non solo testimonianze, ma anche la presenza di un filmato confermerebbe quanto denunciato da Cristina e dagli opinionisti. Aurora accetta di guardarlo, ma anche dopo averlo fatto quando rientra in studio giustifica il suo atteggiamento spiegando di essere stata provocata e che la sua sarebbe stata solo una reazione. A quel punto Maria De Filippi dopo i diversi tentativi per farla ragionare sbotta: "Ci rinuncio, ma lo dico per te perché sono almeno quattro anni che vieni qua. Io sono una persona che ha tanta pazienza ma me la stai facendo perdere".