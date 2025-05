Arcangelo, dopo l'esterna con Cinzia e diversi baci passionali tra i due, confessa in realtà di voler uscire con Marina. La dama, però, è un po' incerta se proseguire o meno, anche perché, in una clip mostrata poco prima, aveva detto di non essere certa di voler continuare la conoscenza con Arcangelo. In attesa della decisione della dama, il cavaliere decide di chiudere definitivamente con Gemma per la quale non prova più nessuna attrazione. "Tu hai fatto la cosa peggiore che potessi fare: hai rinnegato il nostro primo incontro. Io stanotte sono stata malissimo perché tu hai rinnegato un momento bello come quello, ci siamo anche fatti una foto in cui eravamo bellissimi. Vergognati", attacca Gemma Galgani. "Non l'ho rinnegato e vergognati tu, adesso mi hai stancato. Dopo la foto che hai mostrato ci sono stati i famosi baci in corridoio e non ho mai rinnegato nulla. Ho detto mille volte che i nostri baci li ho sempre apprezzati e sono stato io a iniziare, più di così che cosa vuoi? ", replica Arcangelo.